La Liga'da Rayo Vallecano, Valencia'yı 2 golle geçti!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 17:56

La Liga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas'ta oynanan müsabakayı Vallecano, 2-1 kazanarak ligde iki maç aradan sonra gelip geldi.



Karşılaşmada Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Isaac Palazon Camacho ve 52. dakikada Nicolas Gonzalez (Kendi kalesine) attı. Valencia'nın tek golü ise 90. dakikada Mouctar Diakhaby'den geldi.



Vallecano'da Radamel Falcao, 69. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Vallecano puanını 7'ye yükseltti. Valencia, 6 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Rayo Vallecano, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.