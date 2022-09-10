La Liga'da Sevilla, Espanyol'u 3 golle geçti!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 19:51

La Liga 5. hafta mücadelesinde Sevilla, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı.

RCDE Stadium'da oynanan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lamela, 26 ve 45. dakikalarda Carmona kaydetti. Espanyol'un golleri ise 45+4. dakikada Joselu ve 62. dakikada Braithwaite'den geldi.

Sevilla'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Sevilla 5. hafta itibariyle ligde ilk galibiyeti aldı. Alınan bu sonucun ardından Sevilla puanını 4'e yükseltti ve Espanyol ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, Villarreal deplasmanına gidecek. Espanyol ise Real Sociedad'a konuk olacak.