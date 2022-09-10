La Liga'da Cadiz - Barcelona maçı yarıda kaldı!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Cadiz ile Barcelona'nın mücadele ettiği karşılaşmada, tribünde yer alan bir taraftarın yaşadığı rahatsızlık sebebiyle yarıda kaldı.
La Liga'nın 5. haftasında Cadiz ile Barcelona arasında oynanan mücadele dramatik bir olay sebebiyle yarıda kaldı.
Konuk ekip Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile devam eden mücadelenin 82. dakikasında tribünde yer alan bir Cadiz taraftarının yaşadığı rahatsızlık sebebiyle maç durduruldu.
Yaklaşık 15 dakika duran maçta İspanyol hakem Carlos del Cerro, yeni bir haber gelene kadar oyunculardan soyunma odalarına gitmesini istedi.
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