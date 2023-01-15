La Liga'da Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, kendi sahasında konuk ettiği Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:28
La Liga'da Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi
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La Liga'daki 17. hafta maçında Getafe, Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Coliseum Alfonso Perez'de oynanan mücadeleyi Espanyol 2-1 kazandı. Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Joselu ve 62. dakikada Javier Puado Diaz kaydetti.

7 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Getafe'nin tek golü milli futbolcu Enes Ünal'dan geldi. Enes, İspanyol ekibiyle bu sezon toplamda 7 kez fileleri havalandırmış oldu.

ÜST ÜSTE 2. MAĞLUBİYET

Getafe bu sezon ligde üst üste 2. yenilgisini aldı. Ev sahibi ekip, geçen hafta da Sevilla'ya deplasmanda 2-1 kaybetmişti.

7 MAÇ SONRA KAZANDI

Konuk ekip Espanyol ise ligde 7 maç sonra galip geldi. Alınan bu sonuçla Espanyol puanını 17'ye çıkardı ve Getafe ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, zorlu Barcelona deplasmanına gidecek. Espanyol ise Real Betis'i ağırlayacak.


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