Fenerbahçe La Liga sınavlarından başarıyla çıktı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:57

Fenerbahçe'de La Liga Dostluk Turnuvası'nda Rayo Vallecano ve Villarreal karşısında gelen galibiyetler yüzleri güldürdü.

İki önemli La Liga temsilcisine karşı iki maçta 5 gol atıp, iki galibiyet elde eden sarı-lacivertlilerin hücum gücü yine ön plana çıktı.

RAKAMLARA YANSIDI

Sarı-lacivertlilerin, Vallecano ve Villarreal maçlarındaki istatistikleri dikkat çekti. Özellikle hücumda yakalanan rakamlar olumlu işaretler verdi. İki maçta La Liga ekiplerine 5 gol atan Fenerbahçe, toplamda 26 şut çekti, bu şutlarda 14 isabet sağladı, 3 top direkten döndü, 6 korner kullandı. İki maçta iki gol yiyen sarı-lacivertliler defansif olarak ise rakiplerini toplamda 12 kez ofsayta düşürdü.

KING VE SERDAR DURSUN TAM NOT ALDI

Her ne kadar Batshuayi ve Valencia, Dünya Kupası nedeniyle kadroda yer alamasa da hücumda hiç aksaklık yaşanmadı. Özellikle sakatlıktan güçlü çıkan ve formda görüntüsüyle herkesi rahatlatan Joshua King, en çok beğenilen isimler arasındaydı. Norveçli yıldız iki maçta attığı iki güzel golle dikkat çekti.

Aynı zamanda iki maça da ilk 11'de başlayan Serdar Dursun'un istekli görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Villarreal maçında kazandırdığı penaltıyı çok şık bir şekilde gole çeviren Serdar'ın bir şutu da direkten döndü.

İki La Liga takımına karşı 5 gol bulan ve hazır bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde tek can sıkıcı gelişme Vallecano mücadelesinde kötü bir sakatlık yaşayan Joao Pedro oldu. Yarın başlayacak Antalya kampında da sırasıyla Alanyaspor ve Salernitana ile de hazırlık maçları yapacak Fenerbahçe'de diğer golcü oyuncular Enner Valencia ve Michy Batshuayi de takıma katılacak.

JESUS'UN PRENSLERİ

Vallecano ve Villarreal ile yapılan hazırlık maçlarında rotasyon uygulayan Jorge Jesus sadece iki isimden vazgeçmedi. Jesus resmi maçlarda olduğu gibi Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'yi oynatmaya devam etti.

İki maçta Ferdi adeta takımın jokeri gibi oynamayı sürdürürken Szalai de savunmanın lideriydi. Özellikle Villarreal maçında atılan 2. gol öncesi Szalai'nin uzun pası büyük alkış aldı. Ferdi de Vallaceno maçındaki golü ve hırslı yapısıyla beğeni topladı.