La Liga'da sezonun oyuncusu Jude Bellingham!

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, İspanya La Liga'da sezonun oyuncusu seçildi.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:22
La Liga'da sezonun oyuncusu Jude Bellingham!
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Real Madrid’in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, İspanya La Liga’da sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

2023-2024 sezonu başında Borussia Dortmund’dan Real Madrid’e transfer olan Jude Bellingham, gösterdiği performansla takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. 20 yaşındaki orta saha, 28 maçta forma giyerken 19 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Bellingham, ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunun yanı sıra, İspanya Süper Kupa’yı da kazandı. 20 yaşındaki futbolcu, 1 Haziran Cumartesi günü de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak.

Bellingham, La Liga’da ’sezonun en iyi oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Bellingham ödülünü, takım arkadaşları, antrenörü ve kulüp personeline ithaf ettiğini açıkladı.


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