Şampiyonlar Ligi finali öncesi, Ancelotti'den Arda Güler kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:49
Şampiyonlar Ligi finali öncesi, Ancelotti'den Arda Güler kararı!
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Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü etkinliği düzenledi.

"SAHİP OLDUĞUMUZ OPSİYONLARDAN BİRİ"

İtalyan teknik direktör Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen ve final tecrübesi olmayan Arda Güler ile ilgili AA muhabirinin yönelttiği bir soru üzerine "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" dedi.

Ancelotti ayrıca finale kalarak "Başarılı bir sezon geçirdiklerini gösterdiklerini" vurgulayarak, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık" şeklinde konuştu.

"DORTMUND, İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"Favori olduğumuzu düşünmüyoruz" diyen Ancelotti, "Borussia Dortmund, iyi bir takım olduğunu gösterdi. PSG ve Atletico Madrid'i eledi. Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan İtalyan teknik adam, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor" değerlendirmesini yaptı.


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