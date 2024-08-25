La Liga'da tarihe geçen maç: 20 yıl sonra ilk defa...
İspanya La Liga'da oynan Getafe-Rayo Vallecano maçı, 20 yıl sonra isabetli şut olmadan tamamlanan ilk lig maçı olarak kayıtlara geçti.
La Liga'da 2024/24 sezonunun ikinci haftasında Getafe ile Rayo Vallecano Alfonso Perez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda da iki takım skor üretemedi.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken Getafe ve Rayo Vallecano sahadan 1 puanla ayrıldı.
İSABETLİ ŞUT ÇEKİLMEDİ
Karşılaşmayı Getafe 12, Rayo Vallecano ise 3 şutla tamamladı.
İki takım, bu şutlarda isabet sağlayamadı. Opta verilerine göre bu karşılaşma, La Liga tarihinde 2003/04 sezonundan sonra isabetli şutun atılmadığı ilk maç oldu.
İLK İKİ MAÇTA YENİLMEDİLER
Getafe, La Liga'da yeni sezondaki ilk iki maçından beraberlikle ayrıldı.
Sezonun ilk karşılaşmasında Athletic Bilbao ile deplasmanda berabere kalan Getafe, bu hafta konuk ettiği Rayo Vallecano maçında da 1 puanla ayrıldı.
Sezonu Real Sociedad deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle açan Rayo Vallecano ise ikinci deplasman maçında da rakibine yenilmedi ve 4 puana ulaştı.
Rayo Vallecano gelecek hafta sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Getafe ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.
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