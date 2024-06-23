La Liga'nın gol kralı için rekor bonservis talebi!
İspanya La Liga ekibi Girona, Artem Dovbyk'i takımda tutmak istiyor. Kulübün sportif direktörü Quique Carcel, iyi bir teklif gelmesi halinde ise bu durumun değişebileceğini belirtti.
İspanya La Liga'da tarihi bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Girona'da takımın yıldız isimleri Avrupa'da birçok kulübün radarında.
Girona formasıyla La Liga'da sezonu 24 golle tamamlayan ve gol kralı olan Artem Dovbyk de bu isimler arasında yer alıyor.
Diari de Girona'ya verdiği röportajda kulübün sportif direktörü Quique Carcel, Artem Dovbyk'i takımda tutmak istediklerini söyledi.
Carcel, "Oyuncu satabilmemiz ve projeyi daha iyi bir yere getirebilmemiz için Transfer yapmamız gerekiyor. Dovbyk'i de satmak istemiyoruz ama 40 milyon Euro verirlerse hiçbir şey yapamazsınız, satılması gerekiyor. En önemli şey Girona'yı seçkin kulüplerden biri yapabilmek için tüm bunlardan yararlanmalıyız." dedi.
ARTEM DOVBYK'İN PERFORMANSI
Girona'ya geçtiğimiz sezonun başında imza atan Artem Dovbyk, 43 maçta süre alırken ve gol ve asist sayılarında çift haneleri yakaladı.
Ligde 24, Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez ağları havalandıran golcü oyuncu, 10 asist kaydetti.
REKOR KIRABİLİR
Girona, Artem Dovbyk'i 40 milyon Euro'ya satması durumunda kulüp transfer rekorunu kıracak.
Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayer Leverkusen'in kadrosuna kattığı Aleix Garcia, 18 milyon Euro'luk bonservisi bedeliyle rekorun sahibi.
Garcia'yı 12 milyon Euro ile Pedro Porro ve Santiago Bueno takip ediyor.
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