Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Arsenal ile yolları ayıran Alexandre Lacazette, eski kulübü Olympique Lyon ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon'a döndü.
Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.
Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.
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