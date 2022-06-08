Ekrem İmamoğlu’ndan sporculara: 'Siyaset hariç, tüm alanlarda katkınıza ihtiyacımız var'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:10

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 25-29 Mayıs’da düzenlenen 57’nci Avrupa Karate Şampiyonası’nda 4 altın madalya kazanan İBB Spor Kulübü’nün (İBBSK) şampiyon sporcularını ağırladı.

İmamoğlu’nun Saraçhane ana yerleşkesindeki makam odasında düzenlenen buluşmaya; şampiyon sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Erman Eltemur ve Burak Uygur katıldı. İBBSK’nın Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve Karate A Takım Koordinatörü Yaser Şahintekin de şampiyon sporculara eşlik etti.

"BÜTÜN KARAKTERİNİZ VE VARLIĞINIZ ÖNEMLİ"

Sporcularla sohbetinde "Sadece sahada, müsabakadaki başarınız değil, aynı zamanda bence bütün karakteriniz ve varlığınız önemli" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sizleri vatandaşla, çocuklarla, ailelerle buluşturmaya dönük çalışmalar yapmak lazım. Çünkü sembol oluyor ya da etkileniyor bir çocuk, bir genç. Ondan sonra ‘Ben de onun gibi olacağım’ diyor. Onu da sadece spordaki başarılı değil de tavsiyeleri, motivasyonu; onu da yapabilecek güzellikte insanlarsınız. Onu Başkanımız, heyeti, sizler düşünün. Ailelerle, bizim spor okullarıyla, spor okullarına gelen çocukların anne babalarıyla sizleri buluşturmak, konuşturmak beni çok verimli bir saha oluşturur bize. Orada, hayatın sadece spor olmadığını, onun bir disiplin olduğunu, bir karakter olduğunu, ahlak olduğunu, centilmenlik olduğunu anlatmanız çok güzel sonuç doğurur. Siyaset hariç, tüm alanlarda sizin katkınıza ihtiyacımız var. Onu değerlendirirsek, çok iyi olur. Keyifle izliyoruz sizi. Güzel bir ekip olduğunuzu görüyorum yani. Başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun."

"4 FİNALİN 4’ÜNÜ DE KAZANDIK"

Türk Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası'nda toplam 7 altın madalya kazandığını, bunun 4'ünün İBBSK sporcusu olduğu bilgisini paylaşan Keleş, "Sakat arkadaşlarımız da vardı turnuvaya gidemeyen. Onlar olsaydı, biraz daha belki bu dereceler artabilirdi. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. 4 final yaptı sporcu arkadaşlarımız, dördü de finali kazandı. Avrupa Şampiyonu oldular. Daha önce bunu yaşayanlar var tabii aramızda ama ilk defa Avrupa Şampiyonu olan arkadaşlarımız da var” dedi.