İspanya'da şampiyon Real Madrid

Yayınlanma: 04.05.2024 - 21:46

Güncelleme: 04.05.2024 - 21:48

LaLiga'nın 34. haftasında Girona'nın Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesi sonrası Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Artem Dovbyk, 65 ve 75. dakikalarda Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.

Barcelona'nın gollerini ise 3. dakikada Andreas Christensen ve 45+1'de Robert Lewandowski attı.

36. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Barcelona, bitime 4 hafta kala lider Real Madrid'in 14 puan gerisinde kaldı ve Real Madrid, 2023-24 sezonunu LaLiga şampiyonu olarak tamamlamayı garantiledi.

Eflatun-beyazlılar, İspanya'da 36. kez şampiyonluğa ulaştı ve 27 şampiyonluğu bulunan Barcelona ile arasındaki farkı da 9 şampiyonluğa çıkarmış oldu.

GIRONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Öte yandan 73 puana yükselen Girona da tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Girona, ligde 74 puana ulaşarak ikinci sıraya yükselmiş oldu.