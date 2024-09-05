Lamine Yamal: "Köpeklere karşı oynamak en zoruydu"

Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:17

Güncelleme: 05.09.2024 - 18:17

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, çocukluk yıllarına dair ilginç bir anısını anlattı:

"Eskiden köpeklere karşı oynardım, onlarla hep koşardım. Bir köpeğe karşı oynamak en zor şeydir." Sokakta bire bir maç yapmanın ona cesaret kazandırdığını söyleyen Yamal, "Bu, benden büyük insanlara karşı oynamaktan korkmamı ortadan kaldırdı" dedi