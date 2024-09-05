Lamine Yamal: "Köpeklere karşı oynamak en zoruydu"

Sokakta futbol oynamanın kendisini nasıl geliştirdiğini anlatan Lamine Yamal, bu deneyimlerin korkularını nasıl yendiğini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:17
Lamine Yamal:
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Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, çocukluk yıllarına dair ilginç bir anısını anlattı:

"Eskiden köpeklere karşı oynardım, onlarla hep koşardım. Bir köpeğe karşı oynamak en zor şeydir." Sokakta bire bir maç yapmanın ona cesaret kazandırdığını söyleyen Yamal, "Bu, benden büyük insanlara karşı oynamaktan korkmamı ortadan kaldırdı" dedi


Etiketler: #Lamine Yamal #barcelona #İspanya
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