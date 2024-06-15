Lamine Yamal tarihe geçti! İspanya, Hırvatistan'ın fişini ilk yarıda çekti...
EURO 2024 B grubu ilk hafta maçında İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İspanya'da Lamine Yamal, asist yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Carvajal de gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihi bir başarıya imza attı.
EURO 2024 B Grubu ilk hafta maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı İspanya 3-0 kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Alvaro Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2'de Dani Carvajal kaydetti.
Hırvatistan'da Bruno Petkovic, 80. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Hırvatistan'da Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte İspanya, turnuvaya galibiyetle başlayarak 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun ikinci maçında İspanya, İtalya ile karşılaşacak. Hırvatistan, Arnavutluk ile mücadele edecek.
MORATA EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ
EURO tarihinde 7. golünü atan Alvaro Morata, 14 gollü Cristiano Ronaldo ve 9 gollü Michel Platini'nin ardından EURO tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.
LAMAL TARİHE GEÇTİ
İspanyol yıldız Lamine Yamal, 16 yıl 338 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen tarihteki en genç oyuncu olurken, aynı zamanda bir golün de asistini yaparak EURO tarihinde en genç asist yapan oyuncu oldu.
CARVAJAL EN YAŞLI GOLCÜ
Sakatlığı sebebiyle EURO 2016 ve EURO 2020'de forma giyemeyen Dani Carvajal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Hırvatistan ağlarını havalandıran Dani Carvajal, İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde 32 yaş 156 gün ile gol atan en yaşlı isim oldu.
Spor Haberleri
- İspanya, Hırvatistan'ın fişini ilk yarıda çekti...
- Premier Lig tarihine geçen imza!
- Hatayspor'da genel sekreter Rahmi Vardı, istifa etti
- Korkunç olayın Eriksen, yeni turnuvaya odaklandı
- Zeynep Sönmez'den kariyerinin en büyük galibiyeti
- EURO 2024'te A Grubu'nda ilk hafta tamamlandı
- Galatasaray James Palmer Jr. transferini açıkladı!
- Ronaldinho'dan Brezilya Milli Takımı'na sert eleştiri!
- İsviçre EURO 2024'e müthiş başladı...
- Filenin Sultanları Çin'e mağlup oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi
- Yazar Eylem Tok ile oğlu tutuklandı!
- 'Vergiden kaçınmak' ve Dilan Polat davası
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Bahçeli'nin tepkisi '10'lara!