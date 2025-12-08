Lando Norris, adını tarihe yazdırdı. McLaren adına Formula 1'de yarışan pilot F1'de şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Peki, Lando Norris kimdir? Formula 1 şampiyonu Lando Norris kaç yaşında, nereli?

LANDO NORRİS KİMDİR?

Lando Norris, 13 Kasım 1999 tarihinde dünyaya geldi. Belçika asıllı İngiliz pilot Bristol’de doğdu ve Glastonbury’de büyüdü. Küçük yaşlarda motor sporlarına ilgi duyan Norris, karting deneyimlerinin ardından hızla genç formula kategorilerine yükseldi.

Norris, 2015 yılında MSA Formula Championship’te sergilediği performansla dikkat çekti. Ardından 2016’da Eurocup Formula Renault 2.0 ve Formula Renault 2.0 Northern European Cup’ta elde ettiği iki şampiyonlukla adını geniş kitlelere duyurdu.

Genç yetenek, 2017 yılında FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak Formula kategorilerinde yükselişini sürdürdü. Bir yıl sonra Carlin takımıyla yarıştığı FIA Formula 2 Şampiyonası’nda George Russell’ın ardından ikinci oldu ve Formula 1 kapısını araladı.

Lando Norris, 2019 yılında McLaren ile Formula 1’deki ilk yarışına Avustralya Grand Prix’sinde çıktı. İlk podyumunu 2020 Avusturya Grand Prix’sinde aldı; 2021 Rusya Grand Prix’si ise kariyerinin ilk pol pozisyonuna sahne oldu.

2024 sezonu Norris için çıkış yılı oldu. Miami Grand Prix’sinde kariyerinin ilk yarış galibiyetini elde eden genç pilot, ardından Hollanda ve Singapur yarışlarında da birincilik alarak şampiyonluk mücadelesinde kendini gösterdi.

2025 LANDO NORRİS ŞAMPİYONLUĞU

2025 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’sini üçüncü sırada tamamlayan Lando Norris, topladığı puanlarla Max Verstappen’in önünde yer alarak 2025 Formula 1 dünya şampiyonu unvanını kazandı. Bu sonuç, İngiliz pilotun kariyerinde bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. İngiliz Pilot ayrıca McLaren'e Hamilton'dan sonraki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.