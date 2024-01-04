Las Palmas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:25
Las Palmas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda García Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

LAS PALMAS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

LAS PALMAS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 3-2 mağlup etmişti.

Las Palmas ise Athletic Bilbao deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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