Las Palmas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda García Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.
LAS PALMAS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
LAS PALMAS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 3-2 mağlup etmişti.
Las Palmas ise Athletic Bilbao deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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