Las Palmas, deplasmanda 2 golle güldü

Yayınlanma: 20.01.2024 - 18:10

Güncelleme: 20.01.2024 - 18:10

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Las Palmas, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan maçı Las Palmas 2-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alberto Moleiro ve 83'te Javier Munoz kaydetti.

Rayo Vallecano'da Alvaro Garcia ise 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Las Palmas puanını 31'e yükseltirken Rayo Vallecano 23 puanda kaldı.

Gelecek hafta Las Palmas, Real Madrid'i konuk edecek. Rayo Vallecano ise deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.