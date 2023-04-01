Lazar Markovic: 'Bu Trabzonspor'a inanıyoruz'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:08

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 19:08

Trabzonspor'un Kayserispor'a kaybettiği karşılaşmanın ardından Lazar Markovic açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Markovic "Belki bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek kazanan biz olacaktık." dedi.

Lazar Markovic ayrıca "Biz bu takıma inanıyoruz. Bu takıma yardımcı olmak için buradayım. Bunun için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.