Lazar Markovic: 'Bu Trabzonspor'a inanıyoruz'

Trabzonspor'da forma giyen Lazar Markovic, Kayserispor maçı sonrası konuştu. Markovic, 'Bu Trabzonspor'a inanıyoruz' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:08
Lazar Markovic: 'Bu Trabzonspor'a inanıyoruz'
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Trabzonspor'un Kayserispor'a kaybettiği karşılaşmanın ardından Lazar Markovic açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Markovic "Belki bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek kazanan biz olacaktık." dedi.

Lazar Markovic ayrıca "Biz bu takıma inanıyoruz. Bu takıma yardımcı olmak için buradayım. Bunun için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.


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