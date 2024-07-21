Lazar Markovic'in yeni adresi belli oldu!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baniyas, Gaziantep FK'den ayrılan Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:08
Lazar Markovic'in yeni adresi belli oldu!
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Gaziantep FK'den ayrılan Lazar Markovic'in yeni adresi belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Baniyas, Sırp oyuncu Lazar Markovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Lazar Markovic'e yeni kulübünde başarılar dilendi.

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor forması da giyen Markovic, Gaziantep'te çıktığı 56 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.


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