Lazio 3 puanı 2 golle aldı!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geldi.
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lazio, Zaccagni ve Castellanos'un attığı gollerle 2-1 kazandı.
Cagliari'de ise Roberto Piccoli'nin golü mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla birlikte Lazio, haftayı 42 puanla 4. sırada kapattı. Cagliari ise 21 puanla 17. sırada yer alıyor.
Etiketler: #lazio #Cagliari #İtalya Serie A
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