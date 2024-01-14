Lazio 3 puanı tek golle aldı: Serisini 4 maça çıkardı!

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 16:37
Lazio 3 puanı tek golle aldı: Serisini 4 maça çıkardı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

İtalya Serie A'nın 20. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki karşılaşmayı Lazio 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 58. dakikada Felipe Anderson attı.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Alınan bu sonucun ardından ligde üste üste dördüncü kez kazanan Lazio, 33 puana yükseldi. Lecce, 21 puanda kaldı.

Lazio, ligde gelecek hafta sahasında bu kez Napoli ile karşılaşacak. Lecce sahasında Juventus'u konuk edececek.


lazio Lecce serie a

İlgili Haberler

Takıma geri dönmüştü: Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!

Takıma geri dönmüştü: Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya mesaj: 'Bizi kıskanıyorlar'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya mesaj: 'Bizi kıskanıyorlar'
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Galatasaray Spor Kulübü'ne Çağrımızdır'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Galatasaray Spor Kulübü'ne Çağrımızdır'

En Çok Okunan Haberler