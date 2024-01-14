Lazio 3 puanı tek golle aldı: Serisini 4 maça çıkardı!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 16:37

Güncelleme: 14.01.2024 - 16:37

İtalya Serie A'nın 20. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki karşılaşmayı Lazio 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü 58. dakikada Felipe Anderson attı.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Alınan bu sonucun ardından ligde üste üste dördüncü kez kazanan Lazio, 33 puana yükseldi. Lecce, 21 puanda kaldı.

Lazio, ligde gelecek hafta sahasında bu kez Napoli ile karşılaşacak. Lecce sahasında Juventus'u konuk edececek.