Lazio Club Brugge'yi Vedat Muriqi için FIFA ile tehdit ediyor!
Lazio, Vedat Muriqi transferinden son anda çekilen Belçika ekibi Brugge'ü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.
Lazio, geçen sezonunun ikinci yarısını İspanya Ligi ekiplerinden Mallorca'da geçiren ve takımın ligde kalmasına yardımcı olan Vedat Muriqi'yi Belçika Ligi ekibi Brugge'e satmaya hazırlanıyordu. İki taraf 11 milyon Euro'luk bir anlaşmaya varırken, Brugge son anda sağlık raporlarını gerekçe göstererek anlaşmadan geri adım attı.
Lazio ise Brugge'un masadan kalkması üzerine harekete geçti. İtalyan ekibi oyuncuyu tekrar sağlık kontrolünden geçirdi. Muriqi'nin durumunda herhangi bir sorun olmadığı ve formunun da mükemmel olduğu ortaya çıktı.
İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a göre; Lazio, Brugge'un transferden vazgeçmek için bu yola başvurduğu gerekçesiyle harekete geçecek. Önce Brugge ile yeniden masaya oturmayı planlayan Lazio, Belçika yetkililerinin buna yanaşmaması durumunda olayı FIFA'ya taşıyacak.
Muriqi'nin ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken; Mallorca da en fazla 7 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.
Eylül 2020'de Fenerbahçe'den yaklaşık 20 milyon Euro'ya Lazio imza atan Kosovalı golcü, İtalya ekibinde beklenen performansı gösterememişti. Roma ekibiyle 49 maçta sadece iki gol atan Muriqi, daha sonra kiralık gittiği Real Mallorca'da kendine geldi ve 16 maçta dört gol attı üç de asist yaptı.
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