Lazio evinde sezonun ikinci galibiyetini aldı
İtalya Serie A karşılaşmasında Lazio sahasında konuk ettiği Torino'yu mağlup etti.
İtalya Serie A, 6. hafta karşılaşmasında Lazio Olimpico stadında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Matias Vecino ve 75. dakikada Mattia Zaccagni kaydetti.
Lazio bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Torino'da 8 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Milan'a konuk olurken, Torino sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu
- Sabancı ailesinden kötü haber!
- İmamoğlu'ndan CHP'li başkana 'azar'
- İYİ Parti şartını açıkladı: 'Destek veririz ama...'
- Ünlü oyuncu parkta ölü bulundu: Ayrıntılar ortaya çıktı!
- Gizli takip
- Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı
- Ünlü şovmenden Filenin Sultanları’na sürpriz hediye
- Koca'dan yeni 'Eris varyantı' açıklaması
- Özel'den 'Macron' sözlerine açıklama