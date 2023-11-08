Lazio evinde üç puanı tek golle aldı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:11

Güncelleme: 08.11.2023 - 08:11

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lazio evinde ağırladığı Feyenoord'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 45+1'de Ciro Immobile kaydetti.

Lazio aldığı bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Feyenoord ise 6 puanda kaldı.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında yine sahasında Celtic ile oynarken, Feyenoord'da kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.