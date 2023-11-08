Lazio evinde üç puanı tek golle aldı
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Lazio sahasında konuk ettiği Feyenoord'u 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lazio evinde ağırladığı Feyenoord'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 45+1'de Ciro Immobile kaydetti.
Lazio aldığı bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Feyenoord ise 6 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında yine sahasında Celtic ile oynarken, Feyenoord'da kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
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