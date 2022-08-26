Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Lazio deplasmanına konuk olacak.
İtalya Serie A'da üçüncü hafta heyecanı başlıyor.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Lazio deplasmanına konuk olacak.
Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligin ikinci haftasında Torino deplasmanından golsüz beraberlikle dönmüştü.
Inter ise kendi sahasında ağırladığı Spezia'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
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