Lazio, Marcelo ile görüşmelere başladı

Serie A ekiplerinden Lazio'nun, Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Marcelo ile görüşmelere başladığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 17:00
Lazio, Marcelo ile görüşmelere başladı
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Brezilyalı sol bek Marcelo için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta geçen habere göre kulübün, serbest durumda bulunan 34 yaşındaki savunma oyuncusu için görüşmelere başladığı belirtildi. Marcelo'nun da gelecek yıl takımda büyük bir revizyon planlayan Maurizi Sarri idaresinde çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Lazio'nun, tecrübeli yıldızın istediği 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş konusunda çözüm aradığı vurgulanırken, İtalyan ekibinin Marcelo'nun geçen sezonun büyük bölümünü kaçırmasına neden olan sakatlığı için de endişe ettiği kaydedildi.

34 yaşındaki Marcelo'nun adı transfer döneminde Fenerbahçe ve bir başka İtalyan ekibi Monza ile de anılmıştı.


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