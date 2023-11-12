Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Roma derbisi TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:44
Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 12. haftada Roma derbisi heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LAZİO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 2-1 mağlup etmişti.

Lazio ise Bologna deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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