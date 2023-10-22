Jose Mourinho'nun kırmızı kart gördüğü maçta Roma 3 puana uzandı!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:28

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:28

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Roma ile Monza karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Roma oldu.

Konuk ekip Monza, Danilo D'Ambrosio'nun 41. dakikada ikinci sarı kartla atılmasının ardından 10 kişi mücadele etti.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Monza kalesine maç boyunca gol için önemli ataklar yaptı. Ancak gol 90. dakikada geldi. Bu sezon ilk golünü atan Stephan El Shaarawy, Roma'ya 3 puanı getirdi.

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maça yedek kulübesinde başladı, şans bulamadı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Monza Teknik Direktörü Raffaele Palladino'ye maçın 90+10. dakikasında "Ağlama" hareketi yapmasından dolayı kırmızı kart gördü.

Ligde son üç maçını kazanan Roma puanını 14'e yükseltti. Monza 12 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde Roma gelecek hafta Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'e konuk olacak. Monza, Udinese'yi ağırlayacak.