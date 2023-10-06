Zeki Çelik'in asistleriyle Roma fark yaptı!
UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında Roma, sahasında Servette'yi 4-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında Roma, sahasında Servette'yi konuk etti.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanarak ikide iki yaptı.
Maçın 21. dakikasında Zeki Çelik'in asistinde Lukaku topu ağlara gönderirken ilk yarı da 1-0 tamamlandı.
İkinci yarıda da Roma maçın tek hakimi olurken 46'da Belotti farkı ikiye çıkardı. 52'de bir kez daha Zeki Çelik'in asistinde Pellegrini'nin golü gelirken 59'da Belotti ikinci golünü kaydederek maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Roma 6 puana yükselirken Servette ise henüz puanla tanışamadı.
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