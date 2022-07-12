Lazio, Vedat Muriqi transferinden dolayı Club Brugge'ü FIFA'ya şikayet ediyor

12 Temmuz 2022 Salı, 22:16

Club Brugge'e transferi sağlık testleri nedeniyle iptal edilen Vedat Muriqi'in kulübü Lazio, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

Belçika ekibinin Muriqi'in sağlık problemleri olduğunu bahane ederek yapılan anlaşmadan caydığını iddia eden Lazio, oyuncusunu bir dizi testten geçirdi.

İtalyan basını, Lazio'nun futbol oynayabilecek durumda olduğu kanıtlanan Muriqi'in transferinin sebepsiz yere iptal edildiğine yönelik FIFA'ya şikayette bulunacağını yazdı.

Lazio'da beklenen performası gösteremeyen Muriqi, geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Mallorca takımına kiralanmış, burada çıktığı 16 maçta 3 gol 4 asist üretmişti.