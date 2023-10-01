Le Havre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında deplasmanda Le Havre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Luka Elsner'in ekibi Le Havre ile karşı karşıya gelecek.
LE HAVRE - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Oceane Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
LE HAVRE - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lille, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Reims'e 2-1 mağlup olmuştu.
Le Havre ise kendi sahasında ağırladığı Clermont'u 2-1 mağlup etmişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gizem Örge'den Daniele Santarelli itirafı
- Doğalgaza zam geldi!
- Muhittin Böcek'in o açıklaması tepki çekti
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti