Le Havre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında deplasmanda Le Havre ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:09
Le Havre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Luka Elsner'in ekibi Le Havre ile karşı karşıya gelecek.

LE HAVRE - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Oceane Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LE HAVRE - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lille, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Reims'e 2-1 mağlup olmuştu.

Le Havre ise kendi sahasında ağırladığı Clermont'u 2-1 mağlup etmişti.


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