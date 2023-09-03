Lille milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile güldü
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Montpellier'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Montpellier'i konuk etti.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2. dakikada attığı frikik golüyle kazandı.
4 MAÇTA 7 PUAN
Bu sonuçla birlikte puanını 7'ye yükselten Lille, 4. sıraya yerleşti. 4 puanda kalan Montpellier ise 13. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Lille, deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. Montpellier ise RC Strasbourg'a konuk olacak.
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