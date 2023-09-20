Yusuf attı, Lille Avrupa'da kazandı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 20:36

Güncelleme: 20.09.2023 - 20:36

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lille ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bıraktığı Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Lille oldu. Yusuf Yazıcı maça nokta koyan isim oldu.

Lille'in ilk golünü 43. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 46. dakikada Edon Zhegrova'nın yerine oyuna girdi.

İkinci yarıda forma giyen Yusuf Yazıcı, sahanın etkili isimlerinden biri olurken; 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Konferans Ligi A Grubu'na 3 puanla başlayan Lille, bir sonraki hafta Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpija Ljubljana, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.