LeBron James'in sakatlığına dair son durum belli oldu

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:04

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:04

Los Angeles Lakers koçu Darvin Ham, takımın yıldızı LeBron James'in ayağının iyileşme sürecinin "planlandığı gibi ilerlediğini" söyledi.

Dallas Mavericks ile 26 Şubat'ta oynadıkları mücadelede ayak sakatlığı geçirdiğinden bu yana geçici olarak takımdan uzak kalan James'in, dün geceki New York Knicks maçında kenarda otururken bir süredir giydiği yürüme botunu çıkarmış olduğu görüldü.

Normal sezonun bitimine 14 maç kala, şimdiden üst üste yedi maç kaçırmış olan James'in durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

LeBron James

"HER ŞEY PLANA GÖRE GİDİYOR"



Ham, James'in iyileşme süreciyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Her şey plana göre gidiyor. Üstelik bir süreliğine makinenin fişini çekmesi de ona iyi geliyor. Tabii ki kendini tamamen soyutlamıyor, ancak yıl boyunca olup bitenlerden sonra zihinsel anlamda biraz sakinleşiyor.

Yani mesele sadece sağlığına kavuşması değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da iyi bir noktada olması. Böylece geri döndüğünde onun en iyi halini görebiliriz."

LeBron bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları ile oynuyor.