LeBron James'ten emeklilik sinyali!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:43

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:43

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in takımdaki geleceğinden emin olmadığı ve emekliliği düşündüğü bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, LeBron'un ekim ayında 2023-24 sezonu başladığında takımla beraber olup olmayacağından emin olmadığını ve emekli olmayı düşündüğünü söyledi.

"DÜŞÜNECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

Lakers'ın Batı Konferansı finallerinde Denver Nuggets tarafından elenmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında James, geleceği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen, basketbolda geleceğim üzerine düşünecek çok şeyim var. Çünkü kariyerimin bu noktasında artık şampiyonluk kazanmak dışında başka bir amaç için oynamıyorum."

Yaz döneminde düşünce sürecinin neler üzerine olacağı sorulduğunda ise James, bunun NBA'den ayrılma konusu üzerine olacağını belirtti.

Lakers yıldızı, 113-111'lik mağlubiyetle biten serinin son maçında neredeyse hiç dinlenmeden oynamış ve 40 sayı kaydetmişti.

KONTRATLI 5 OYUNCUSU BULUNUYOR

Lakers'ın gelecek sezon için kontratlı olan sadece beş oyuncusu bulunuyor: LeBron James, Anthony Davis, Malik Beasley, Mo Bamba ve Max Christie. Ekip, Beasley'nin 16,5 milyon dolarlık takım opsiyonunu reddederek yaz aylarında daha fazla maaş boşluğu yaratabilir.

James, ligdeki 20. sezonunu 16 playoff maçında 24.5 sayı, 9.9 ribaund, 6.5 asist, 1.1 blok ve 1.1 top çalma ortalamaları ile tamamlamış oldu. 2024-25 sezonu için bir oyuncu opsiyonu da dahil olmak üzere, kontratında iki yıl ve 97.1 milyon doları kalmış bulunuyor.