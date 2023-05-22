Miami Heat, NBA Finalleri'ne 1 maç uzaklıkta

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:00

NBA'de play-off heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Doğu Konferansı Finalleri 3. maçında Miami Heat, Kaseya Center'da konuk ettiği Boston Celtics'i 128-102 mağlup ederek seride 3-0'lık üstünlük elde etti.

1 GALİBİYET UZAKLIKTA

Heat, Covid-19'dan ötürü kısaltılmış olan 2019-20 sezonundan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne ulaşmaktan sadece bir galibiyet uzaklıkta. O sezondaki play-off maratonunda da Celtics'e karşı oynamış ve galip gelmiş olan Miami, bu yıl serinin ilk iki maçında TD Garden'daki her iki maçı da kazanmasının ardından evinde de hız kesmedi.

MIAMI HEAT'TEN ETKİLİ PERFORMANS

Maça etkileyici bir başlangıç yapan Heat, ilk çeyrekte 30-22 öne geçti. Ardından 31-24'lük skorla farkı çift hanelere çıkaran Heat, ikinci yarıda da ayağını gazdan çekmedi ve üçüncü çeyrekte 32-17'lik bir fark yakalayarak son çeyrek öncesi maçı koparmayı başardı. Boston son çeyrekte 39-35 galip gelmiş olsa da bu performans geri dönüş yapmak için yeterli olmadı.

Gabe Vincent (sağda)

KARİYER REKORU KIRDI

Gabe Vincent, 29 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile play-off kariyer rekorunu kırarak, Heat'in en skorer ismi oldu. Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynarken, Bam Adebayo 13 sayı ve 3 ribaund ile, Duncan Robinson bench'ten 22 sayı ile, Caleb Martin ise 18 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile maçı tamamladı.

Celtics'te Jayson Tatum 14 sayı ve 10 ribaundla, Jaylen Brown ise 12 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oldukça zayıf performanslar gösterdi. Grant Williams ve Payton Pritchard bench'ten 12'şer sayıyla katkıda bulundu. Luke Kornet ise 11 sayı kaydetti.

Serinin 4. maçı çarşamba günü TSİ 03:30'da Miami'de oynanacak.