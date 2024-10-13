Lee Carsley'den veda mesajı: 'Bu görevi dünya çapında bir teknik direktör hak ediyor'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 23:36

Güncelleme: 13.10.2024 - 23:36

İngiltere Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü Lee Carsley, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadıkları Finlandiya karşılaşmasının ardından konuştu.

Açıklamasında göreve veda mesajı veren Carsley, "Bu görevi, kupalar kazanmış ve dünya çapında bir teknik direktör hak ediyor. Ben hala bu yolda ilerleyen birisiyim" ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı, Gareth Southgate'in ardından göreve gelen Lee Carsley ile çıktığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Thomas Tuchel

THOMAS TUCHEL İDDİASI

Alman basınından Bild, İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde Yunanistan karşısında aldığı mağlubiyetin ardından federasyonun Thomas Tuchel ile görüştüğünü iddia etmişti.

Öte yandan adı gündeme gelen bir diğer isim Pep Guardiola ise, "Hiçbir şeye karar vermedim. Ben Manchester City'nin teknik direktörüyüm. Her şey olabilir, o yüzden bilmiyorum" diye konuştu.

İNGİLTERE'NİN MAÇLARI

İngiltere, bir sonraki milli maç arasında gelecek ay UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan deplasmanına gidecek ve ardından sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak.