İngiltere 3 puanı üç golle aldı: Finlandiya'nın hasreti dinmedi!
İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İngiltere, Finlandiya deplasmanına konuk oldu. İngiltere, Helsingor'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jack Grealish, 74. dakikada Trent Alexander Arnold ve 84. dakikada Declan Rice attı. Finlandiya'nın tek golü 87. dakikada Arttu Hoskonen'den geldi.
FİNLANDİYA'NIN PUAN HASRETİ DİNMEDİ
Uluslar Ligi'ndeki bir önceki maçta Yunanistan'a kaybeden İngiltere, bu maçı telafi etti ve puanını 9'a yükseltti. Finlandiya'nın grupta 4 maç sonunda puanı bulunmuyor.
İngiltere, bir sonraki maç haftasında Yunanistan deplasmanına gidecek. Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #ingiltere #finlandiya #uefa uluslar ligi
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