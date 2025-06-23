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Leeds United'dan savunmaya takviye!

Leeds United'dan savunmaya takviye!

23.06.2025 21:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Leeds United'dan savunmaya takviye!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United, 26 yaşındaki Sloven oyuncu Jaka Bijol'u renklerine bağladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Udinese forması giyen stoper oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Sloven oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeli açıklanmadı.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

2024/25 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de 37 maçta forma giyen Bijol, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

26 yaşındaki Sloven stoper oyuncunun ismi geçen sezonunun devre arasında Fenerbahçe ile anılmıştı.

Öte yandan İngiltere ekibi Leeds United, 26 yaşındaki Alman forvet Lukas Nmecha'dan sonra bu yaz ikinci transferini gerçekleştirdi.


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