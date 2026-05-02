Leeds United sahasında Burnley'i üç golle geçti

2.05.2026 09:27:00
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United, sahasında Burnley'i 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United ile Burnley karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan müsabakayı Leeds United 3-1 kazandı.

Leeds'e galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Anton Stach, 52. dakikada Noah Okafor ve 56. dakikalarda Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Burnley'in tek golü ise 71. dakikada Loum Tchaouna'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leeds United puanını 43'e yükseltti. Burnley ise 20 puanla 19. sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Leeds United gelecek hafta deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. 

İlgili Haberler

İngiltere Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi!
İngiltere Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.
Ferdi Kadıoğlu attı: Brighton, Chelsea'yi rahat geçti!
Ferdi Kadıoğlu attı: Brighton, Chelsea'yi rahat geçti! Brighton, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 3-0 mağlp etti.
İngiliz devinin taraftarından yönetime Ferdi Kadıoğlu baskısı: 'Değeri bilinmeyen bir yetenek'
İngiliz devinin taraftarından yönetime Ferdi Kadıoğlu baskısı: 'Değeri bilinmeyen bir yetenek' İngiltere Premier Lig ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ferdi Kadıoğlu, İngiliz devi taraftarlarının radarına girdi. Taraftarlar İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmesi için çağrıda bulundu.