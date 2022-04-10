Leicester City, Crystal Palace'ı tek farkla geçti
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, evinde ağırladığı Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brendan Rodgers'ın ekibi Leicester City ile Patrick Vieira'nın yönetimindeki Crystal Palace karşı karşıya geldi.
King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 2-1 kazanırken, ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Ademola Lookman ve 45. dakikada Kiernan Dewsbury Hall kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 65. dakikada Wilfred Zaha'dan geldi.
Leicester forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmanın 63. dakikasında Crystal Palace'ın kazandığı penaltıyı değerlendiremeyen Wilfred Zaha, VAR'dan gelen uyar ile tekrarlanan penaltıdan yine yararlanamadı ancak seken topu ağlara göndermeyi başardı.
Bu sonuçla beraber puanını 40 çıkaran Leicester City 9. sırada yer alırken, 37 puanda kalan Crystal Palace 10. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Leicester City 17 Nisan'da Newcastle'a konuk olurken, Crystal Palace'de 20 Nisan'da tıpkı rakibi gibi Newcastle'a konuk olacak.
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