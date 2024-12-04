Leicester City'den West Ham United'a şok: 5 maçlık hasreti sona erdi!
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City, West Ham United'ı konuk etti.
King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekip, 2. dakikada Jamie Vardy ile öne geçti. 61. dakikada Bilal El Khannous ile fark 2'ye çıkarken 90. dakikada Patson Daka, skoru 3-0 yaptı.
LEICESTER CITY'NİN HASRETİ SONA ERDİ
West Ham United'ın maçtaki tek golü ise 90+3'te Niclas Füllkrug'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Leicester City, 13 puana yükseldi. West Ham United ise 15 puanda kaldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Leicester City, Brighton'u konuk edecek. West Ham ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Leicester City #west ham united #premier lig
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