Leicester City'den West Ham United'a şok: 5 maçlık hasreti sona erdi!

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.

Leicester City'den West Ham United'a şok: 5 maçlık hasreti sona erdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:27

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City, West Ham United'ı konuk etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. 

Karşılaşmada ev sahibi ekip, 2. dakikada Jamie Vardy ile öne geçti. 61. dakikada Bilal El Khannous ile fark 2'ye çıkarken 90. dakikada Patson Daka, skoru 3-0 yaptı.

LEICESTER CITY'NİN HASRETİ SONA ERDİ

West Ham United'ın maçtaki tek golü ise 90+3'te Niclas Füllkrug'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Leicester City, 13 puana yükseldi. West Ham United ise 15 puanda kaldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Leicester City, Brighton'u konuk edecek. West Ham ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Leicester City #west ham united #premier lig

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören'den adaylık iddialarına yanıt: 'Olan bitene seyirci kalamam'

Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören'den adaylık iddialarına yanıt: 'Olan bitene seyirci kalamam'
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'dan çok sert sözler!

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'dan çok sert sözler! "Palavra, iftira, yalan, kumpas!"
Beşiktaş'tan Fenerbahçe öncesi takıma moral desteği

Beşiktaş'tan Fenerbahçe öncesi takıma moral desteği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler