Leicester City'li milli futbolcu hedefini açıkladı: 'Diğer birçok Türk futbolcu gibi...'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 19:38

Güncelleme: 16.12.2023 - 19:38

Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Yunus Akgün, İngiliz ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Caraboa Cup'ta Tranmere Rovers karşısında ilk maçına çıktığı hatırlatılan ve taraftarların yaptığı tezahürat sorulan Yunus Akgün, "İlk başta ne diyorlar diye düşündüm. "Yonus, Yonus?" Benim adım Yunus (Gülerek) ama sonra benim adımı söylediklerini fark ettim ve bu gerçekten çok güzeldi, harika bir duyguydu. Hem deplasmanda hem de iç sahada bana çok destek veriyorlar ve bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı" diye konuştu.

"HARİKA BİR BAŞLANGIÇ"

Açıklamalarına devam eden başarılı futbolcu, "Her şeyden önce bunun benim için harika bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Teknik direktörümüz bana taktiksel açıdan ne yapmam gerektiğini çok hızlı bir şekilde anlattı ve takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu ve maçı kazandık. Oynadığım diğer maçlarda daha iyiye gittiğimi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

A Milli Takım'da oynadığı Hırvatistan ve Letonya maçları ve Türkiye'nin EURO 2024 bileti almasını değerlendiren milli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, çok zorlu bir gruptaydık. Bir araya geldik ve elemeleri geçmeyi başardık. Çok mutlu ve gururluyuz. İyi şeyler yapmayı umuyoruz" diye konuştu.

"BİR ŞEYLERİ DOĞRU YAPMIŞIM"



Letonya maçında attığı golle ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Bu inanılmaz bir duyguydu. Ülkeniz için gol atmak, inanılmaz bir duygu. Hırvatistan'ı yendikten sonra Letonya'ya karşı zor bir maç olacağını biliyorduk. Gol attığımda ve taraftarların duygularını, nasıl rahatladıklarını hissettiğimde... İnanılmazdı, gurur duydum" değerlendirmesinde bulundu.

Türk taraftarların Letonya maçında ve genel olarak kendisine olan desteğini değerlendiren başarılı kanat oyuncusu, "Bu benim için başka bir motivasyon kaynağı. Taraftarlar inanılmazdı. Bildiğiniz gibi çok küçük yaşlardan itibaren Galatasaray'da oynadım ve Adana Demirspor'da da iki yıl geçirdim. Bir şeyleri doğru yapmış olmalıyım ki beni hala seviyorlar, hala destekliyorlar. Arda Turan gibi bir Türk oyuncunun altyapıdan çıkıp Avrupa'da oynaması da önemli ve Galatasaray'da bunu başaran başkaları da var. Onlardan biri olduğum için mutluyum. Taraftarların desteğini almak çok önemli" dedi.

İNGİLTERE'YE ALIŞMA SÜRECİ

Milli takım arasının ardından İngiltere'ye dönen ve Leicester City'ye alışma sürecini aktaran Yunus Akgün, "Dürüst olmak gerekirse bu kadar kolay ve çabuk alışmayı beklemiyordum çünkü bazı dil sorunlarım var. Bu kadar kısa süreceğini düşünmemiştim ama herkes harikaydı, çok misafirperverlerdi. Oldukça iyi alıştığımı söyleyebilirim. Açıkça söylemek gerekirse en önemli şey hava. Türkiye'den çok daha soğuk ama buna alışıyorum. Herkesle iyi anlaşıyorum. Burada ve kulüp çevresinde yeni kurallara alışmak oldukça kolay oldu." ifadelerini kullandı.

Takımdaki atmosfer için, "Ne kadar çok kazanırsanız atmosfer o kadar iyi oluyor ve herkes mutlu oluyor" diyen Yunus Akgün, "Oynadığımız ve kazandığımız her maçta daha iyi anlaşıyoruz. Buradaki arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor. Burada olmaktan ve bu takımın bir parçası olmakan bir çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIM HARİKA"

Takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarım harika. Bazen benim burada kullanamayacağım Türkçe kelimeler söylüyorlar ama gerçekten çok komikler. İşleri benim için kolaylaştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Yunus Akgün açıklamalarına, "Diğer birçok Türk oyuncu gibi ben de her zaman Avrupa'da oynamak istedim. Leicester hakkında çok şey biliyordum. Burada, muhteşem bir tarihe sahip bir kulüpte ve daha önce Premier Lig'i kazanan bu takımın bir parçası olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Çok mutluyum. İngiltere'ye Leicester'da oynamak için geldim. Premier Lig'de oynayacağımıza inanıyorum ve umuyorum. Asist yapmaya başladım, umarım çok yakında gol de atarım. Aklımda kaç gol atmak istediğime dair bir hedefim var" diye devam etti.

ŞAMPİYONLUK VE PREMİER LİG

Başarılı futbolcu son olarak, "Açıkçası benim asıl amacım Leicester'da şampiyon olmak ve Premier Lig'e yükselmek. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Leicester City'de şu ana kadar 11 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 asist yaptı.