Milli futbolcuya şok... Maç sırasında evi soyuldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın evinin, Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Klaksvik maçı sırasında soyulduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:37
Milli futbolcuya şok... Maç sırasında evi soyuldu!
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Lille'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Klaksvik'i 3-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Yusuf Yazıcı'nın evinin, maç sırasında soyuldu iddia edildi.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor.

Haberde Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsızın girdiği belirtildi.

BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, kiralık döneminin ardından tekrar Lille'e geri döndü. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.


Yusuf Yazıcı UEFA Konferans Ligi lille

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