Leicester Premier Lig'de 5 maç sonra kazanmasını bildi!
Leicester, Leeds'i Harvey Barnes'ın tek golüyle mağlup ederek rakibine karşı iç sahadaki 5 maçlık kazanamama serisini kırdı.
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Leicester City ile Leeds united karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester 1-0'lık skorla kazandı.
Leicester'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Harvey Barnes attı.
Leeds'e karşı iç sahada 5 maç sonra kazanan Leicester, puanını 33'e yükseltti. Ligde son 5 maçını kaybeden Leeds ise 23 puanda kaldı.
Leicester, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Leeds ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
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