Leipzig, Kızılyıldız'a umut vermedi!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 07:31

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:31

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Alman ekibi Leipzig ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Leipzig oldu.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada David Raum ve 59. dakikada Xavi Simons ve kaydetti. Kızılyıldız'ın tek golü 70. dakikada Marko Stamenic'ten geldi.

Maçta bir gol ve bir asistle oynayan Xavi Simons (20yıl 187gün), Arjen Robben'in (19 yaşında) Kasım 2003'te PSV - AEK maçında hem gol atıp, hem de asist yapmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu performansı tekrarlayan en genç Hollandalı oyuncu oldu.

Kızılyıldız'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Cherif Ndiaye maça ilk 11'de başladı ve 65 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Leipzig puanını 6'ya yükseltti ve haftayı ikinci sırada kapattı. Kızılyıldız 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Kızılyıldız, Leipzig'i Sırbistan'da ağırlayacak.