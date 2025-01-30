Leipzig, Xavi Simons'un bonservisini aldı!

Leipzig, Paris Saint-Germain'den Xavi Simons'un bonservisinin alındığını ve 21 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Leipzig, Xavi Simons'un bonservisini aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:12

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini aldı.

Leipzig'ten yapılan açıklamada, Simons'un bonservisi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağlandığı ve 21 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman ekibinin açıklamasında bonservis detayı ise verilmedi.

80 MİLYON EURO

Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig, 21 yaşındaki futbolcu için 50 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 80 milyon Euro'ya kadar çıkabilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Leipzig'de bu sezon 17 maçta süre bulan Simons, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.


Etiketler: #Xavi Simons #RB Leipzig #paris saint-germain

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