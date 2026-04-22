Lens, Toulouse'u 4 golle devirdi: Fransa Kupası'nda adını finale yazdırdı

Fransa Kupası yarı final mücadelesinde RC Lens, Stade Bollaert-Delelis'te ağırladığı Toulouse'u üstün bir oyunla 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Thauvin'in penaltı golüyle öne geçti. 18. dakikada Saint-Maximin ve 35. dakikada Udol'un golleriyle soyunma odasına 3-1 önde giren Lens, 74. dakikada Thomasson ile skoru tayin etti.
Toulouse'un tek golü ise 21. dakikada Hidalgo'dan geldi.
Fransa Kupası finali, 22 Mayıs Cuma günü Stade de France'da oynanacak.
Lens'in finaldeki rakibi, Strasbourg ile Nice arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.