Lens, Rennes karşısında üç golle kazandı!

7.02.2026 22:27:00
Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lens, sahasında Rennes'i 3-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lens, Rennes'i ağırladı.

Bollaert Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lens, 3-1'lik skorla kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Odsonne Edouard, 54. dakikada Ruben Aguilar ve 78. dakikada Allan Saint Maximin kaydetti.

Rennes'in tek golünü ise, 8. dakikada Esteban Lepaul attı.

Lens forması giyen Ruben Aguilar, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Saint-Maximin, Lens formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Bu sonucun ardından Lens, puanını 49 yaptı. Rennes, 31 puanda kaldı.

Ligue 1'in gelecek haftasında Lens, Paris FC deplasmanına gidecek. Rennes, PSG'yi konuk edecek.

