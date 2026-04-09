Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması!

9.04.2026 21:49:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, sponsor hastanesinde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Asensio, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

ASENSIO NE ZAMAN DÖNECEK?

Marco Asensio'nun 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Asensio, 13 gol 13 asistlik performans sergiledi.

